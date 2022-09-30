Столичный фестиваль "Круг Света" перенесли на неопределенный срок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проведение Московского международного фестиваля "Круг Света" в 2022 году перенесено на неопределенный срок, сообщается на сайте мероприятия.

Уточняется, что фестиваль должен был пройти в октябре.

Ранее сообщалось, что фестиваль по случаю закрытия мотосезона, мотопарад и другие связанные с этим активности, которые были запланированы на 23–25 сентября в Москве, отменены по решению столичных властей.



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