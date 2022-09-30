Митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда". Прямая трансляция

В Москве проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. У стен на сцену Кремля выйдут российские знаменитости, а также видные общественные деятели и активисты.

С утра пятницы, 30 сентября, перекрыто движение по Большому Москворецкому мосту. На нем установлены стойки с экранами с надписями "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Россия!".

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Свои подписи под документами поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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