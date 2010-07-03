Уроки английского пройдут в пяти столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пяти столичных парках устраивают уроки по английскому языку для желающих всех возрастов и уровней, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Присоединиться можно в любое время курса. Занятия проходят в легкой игровой форме.

В арт-павильоне парка "Терлецкая дубрава" английский изучают взрослые. Педагог научит учеников не только читать и писать на иностранном языке, но и поставит правильное произношение.

Освоить азы английского языка можно и в парке "Фили". В павильоне у главного входа каждый четверг с 14:00 до 16:00 проходят встречи языкового клуба.

В Парке Горького подтянуть английский можно с преподавателями из Новой Зеландии и США. Встречи состоятся 11 и 25 октября в 19:30 в лектории в арке главного входа.

В Таганском парке организовали занятия для самых маленьких – "Английский вместе с мамой". Это новая авторская методика обучения для детей от двух до четырех лет. Уроки проводятся только на английском языке в музыкально-игровой форме.

Прийти можно в понедельник, среду и пятницу, урок длится с 09:30 до 10:15. Занятия платные, они идут в течение всего года.

В саду имени Баумана также проходят уроки на постоянной основе. Для учеников младшего возраста есть детский клуб, занятия проводятся в здании администрации парка. Детей учат английской лексике и грамматике с помощью песен, игр, сказок и конкурсов.

Взрослых ждут встречи языкового киноклуба. Программа основана на знаменитом американском сериале "Друзья".

В июле в Москве открылась международная лингвистическая школа по изучению английского языка. Преподавать будут студенты-волонтеры из Австрии, Италии, Египта, Сербии, Греции, Китая и Турции. Помогать вести занятия будут студенты столичных вузов.

А в столичных парках можно посещать и другие мероприятия, помимо уроков английского. В 12 из них подготовили осеннюю программу для гостей. С сентября по ноябрь будут продолжаться экскурсии и квесты.

В рамках программы "Московское долголетие" для горожан старшего возраста организовали программу к Международному дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября. До 5 октября в 16 парках можно посетить спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы, выставки и чаепития.

Например, в парке культуры и отдыха "Лианозовский" устроят выставку живописи и ретроконцерт. В актовом зале дома № 159 в районе Марьино москвичей приглашают проверить свои знания об актерах советского кинематографа. Всего в столице ожидается около 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.