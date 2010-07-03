Держателям карт "Мир" предоставят скидку на проезд в метро и МЦК

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой в 15 рублей – стоимость разовой поездки составит 27 рублей.
Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту "Мир" к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. С карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но спустя несколько минут 15 рублей вернутся на счет карты.
Скидку может получить держатель любой карты "Мир" с функцией бесконтактной оплаты.
"Наша цель как платежной системы – сделать карты "Мир" еще более удобными и выгодными для использования в повседневной жизни. Уверены, что миллионы
жителей и гостей столицы смогут оценить преимущества национальной платежной карты, оплачивая ей проезд в Московском метрополитене с максимальной выгодой до конца этого года", – рассказал коммерческий директор платежной системы "Мир" Максим Лазырин.
Он отметил, что общественный транспорт в Москве входит в топ-3 самых популярных категорий по количеству межбанковских операций по картам "Мир".
Для владельцев бесконтактных карт "Мир" проезд в метро станет дешевле на 15 рублей
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен организует открытые встречи для пассажиров о тарифах на Московских центральных диаметрах. Первая встреча пройдет 31 августа.
На встрече представители метрополитена расскажут о тарифной системе МЦД, билетах, которые будут действовать на новом наземном метро, а также ответят на все интересующие вопросы.
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