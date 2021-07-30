Новый состав битума увеличит срок службы дорожного покрытия на Тверской

13:52
Фото: пресс-служба "Газпром нефти"
Новый состав битума увеличит срок службы дорожного покрытия в Москве. Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) "Газпром нефти" стало основой нового дорожного покрытия на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы.
Чтобы повысить износостойкость покрытия, специалисты адаптировали рецептуру вяжущего под высокоинтенсивные транспортные нагрузки трассы, а также под климатические условия Центрального федерального округа. Такой состав обладает более высокой сопротивляемостью к деформации и старению, а также улучшенными свойствами при высоких и низких температурах.
ПБВ использовалось и при укладке дорожного полотна другой части Тверской улицы в 2020 году. Общая площадь дорожного полотна на главной магистрали столицы за 2 года составила 100 000 квадратных метров.
"Высокое качество ПБВ "Газпром нефти" подтверждает и практика эксплуатации объекта. Дорожное покрытие с применением вяжущих компании на всем протяжении Тверской улицы интенсивно эксплуатировалось на протяжении 4 лет, а не 3, как указано в нормативах, без ремонта и замены асфальтобетонного полотна. Для достижения большей долговечности асфальтобетона работы проводятся по технологии бесшовной укладки "единым ковром", – говорится на сайте "Газпром нефти".
Ранее сообщалось о проведении работ по укладке асфальта по бесшовной технологии на участке Тверской улицы. В процессе задействовали более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники.
В центре города обновляют асфальт
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