Новый состав битума увеличит срок службы дорожного покрытия на Тверской

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Новый состав битума увеличит срок службы дорожного покрытия в Москве. Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) "Газпром нефти" стало основой нового дорожного покрытия на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы.

Чтобы повысить износостойкость покрытия, специалисты адаптировали рецептуру вяжущего под высокоинтенсивные транспортные нагрузки трассы, а также под климатические условия Центрального федерального округа. Такой состав обладает более высокой сопротивляемостью к деформации и старению, а также улучшенными свойствами при высоких и низких температурах.

ПБВ использовалось и при укладке дорожного полотна другой части Тверской улицы в 2020 году. Общая площадь дорожного полотна на главной магистрали столицы за 2 года составила 100 000 квадратных метров.

"Высокое качество ПБВ "Газпром нефти" подтверждает и практика эксплуатации объекта. Дорожное покрытие с применением вяжущих компании на всем протяжении Тверской улицы интенсивно эксплуатировалось на протяжении 4 лет, а не 3, как указано в нормативах, без ремонта и замены асфальтобетонного полотна. Для достижения большей долговечности асфальтобетона работы проводятся по технологии бесшовной укладки "единым ковром", – говорится на сайте "Газпром нефти".

Ранее сообщалось о проведении работ по укладке асфальта по бесшовной технологии на участке Тверской улицы. В процессе задействовали более 2,3 тысячи человек и порядка 1,4 тысячи единиц техники.