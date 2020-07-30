Трамваи между Каланчевской и площадью Борьбы не будут ездить 1 и 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить 1 и 2 августа между Каланчевской и площадью Борьбы, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Изменения графика связаны с ремонтом путей на площади Борьбы. Так, трамвай № 7 вместо Тверской Заставы проследует до станции МЦД Каланчевская, № 50 проедет вместо станции метро "Новослободская" до МЦД Каланчевская.

Вместо этих трамваев можно будет воспользоваться автобусом № 050, но он не будет ходить до станции метро "Сокольники". Отмечается, что трамвай № 9 Тверская Застава – МИИТ в эти выходные останется доступен.

С 27 июня маршруты поменяли некоторые трамваи из-за ремонта путей на Преображенской площади. Временно не работают трамваи № 4л, 4п, а трамваи № 2, 7, 11, 13, 36, 46 поменяли путь следования. Трамвай № 34 ходит ежедневно. На время работ запущены автобусы № 02, 013, 036.

С 31 июля чаще начнут курсировать автобусы "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево. В сторону аэропорта они будут отправляться каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, из аэропорта – с 7:00 до 22:40 включительно.

На магистрали нет дополнительных остановок, дорога занимает около 20 минут. Стоимость проезда составляет 200 рублей.