Трамваи между Каланчевской и площадью Борьбы не будут ездить 1 и 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трамваи не будут ходить 1 и 2 августа между Каланчевской и площадью Борьбы, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
Изменения графика связаны с ремонтом путей на площади Борьбы. Так, трамвай № 7 вместо Тверской Заставы проследует до станции МЦД Каланчевская, № 50 проедет вместо станции метро "Новослободская" до МЦД Каланчевская.
Вместо этих трамваев можно будет воспользоваться автобусом № 050, но он не будет ходить до станции метро "Сокольники". Отмечается, что трамвай № 9 Тверская Застава – МИИТ в эти выходные останется доступен.
С 27 июня маршруты поменяли некоторые трамваи из-за ремонта путей на Преображенской площади. Временно не работают трамваи № 4л, 4п, а трамваи № 2, 7, 11, 13, 36, 46 поменяли путь следования. Трамвай № 34 ходит ежедневно. На время работ запущены автобусы № 02, 013, 036.
С 31 июля чаще начнут курсировать автобусы "Аэроэкспресса" до аэропорта Шереметьево. В сторону аэропорта они будут отправляться каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, из аэропорта – с 7:00 до 22:40 включительно.
На магистрали нет дополнительных остановок, дорога занимает около 20 минут. Стоимость проезда составляет 200 рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: