Автобусы "Аэроэкспресса" до Шереметьево начнут курсировать чаще с 31 июля

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
С 31 июля экспресс-автобусы компании "Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево начнут курсировать чаще. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
"С 31 июля экспресс-автобусы между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево будут курсировать чаще – каждые 20 минут. В сторону аэропорта автобусы будут отправляться каждые 20 минут с 6:20 до 22:00, из аэропорта – с 7:00 до 22:40 включительно", – заявили в пресс-службе "Аэроэкспресса".
Москвичам и гостям столицы рассказали, что маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М11. На магистрали нет дополнительных остановок, а сама дорога занимает около 20 минут.
Уточняется, что стоимость проезда на данных автобусах составляет 200 рублей.
Ранее говорилось, что заезд автобусов к терминалу D аэропорта Шереметьево возобновится с 27 июля. Подъезжать к нему смогут, в частности, автобусы № 817, 851, н1.
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