Заезд автобусов к терминалу D аэропорта Шереметьево возобновится с 27 июля

Аэропорт Шереметьево полностью открыл терминал D
Заезд транспорта к терминалу D аэропорта Шереметьево восстанавливается в ночь на понедельник, 27 июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Подъезжать к нему смогут, в частности, автобусы № 817, 851, н1. Из-за снижения числа пассажиров на фоне пандемии коронавируса с весны заезд отменяли.
С 15 июля в Шереметьево возобновлена работа межтерминального перехода. Вагоны круглосуточно начали курсировать между Южным и Северным терминальными комплексами.
В рамках первого этапа запускается одна линия, интервал движения поезда составит около 8 минут. Ввести в эксплуатацию вторую должны с учетом темпов восстановления пассажирских авиаперевозок.
С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты смогут отправляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы из РФ за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании – как на регулярной, так и на чартерной основе.
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