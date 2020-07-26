Заезд автобусов к терминалу D аэропорта Шереметьево возобновится с 27 июля

Аэропорт Шереметьево полностью открыл терминал D

Заезд транспорта к терминалу D аэропорта Шереметьево восстанавливается в ночь на понедельник, 27 июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Подъезжать к нему смогут, в частности, автобусы № 817, 851, н1. Из-за снижения числа пассажиров на фоне пандемии коронавируса с весны заезд отменяли.

С 15 июля в Шереметьево возобновлена работа межтерминального перехода. Вагоны круглосуточно начали курсировать между Южным и Северным терминальными комплексами.

В рамках первого этапа запускается одна линия, интервал движения поезда составит около 8 минут. Ввести в эксплуатацию вторую должны с учетом темпов восстановления пассажирских авиаперевозок.

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты смогут отправляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы из РФ за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании – как на регулярной, так и на чартерной основе.