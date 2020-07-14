Межтерминальный переход в Шереметьево заработает для пассажиров с 15 июля

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Работа межтерминального перехода в столичном аэропорту Шереметьево будет возобновлена с 15 июля. Об этом рассказали представители авиаузла, передает Агентство "Москва".

"В международном аэропорту Шереметьево с 6:00 15 июля 2020 года восстанавливается движение поездов МТП", – говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани. Отмечается, что для удобства людей вагоны начнут курсировать между Южным и Северным терминальными комплексами в круглосуточном режиме.

В рамках первого этапа запустят одну линию, при этом интервал движения поезда составит около 8 минут. Так, ввести в эксплуатацию вторую линию МТП намерены с учетом темпов восстановления пассажирских авиаперевозок.

"В аэропорту предоставляются все необходимые услуги, полностью соблюдаются меры безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей", – обратили внимание представители Шереметьево.

Ранее говорилось, что Внуково, Домодедово и Шереметьево готовы к возобновлению международных рейсов с 15 июля.

Кроме того, международный терминал D в аэропорту Шереметьево откроют 27 июля. Пока там будут обслуживать внутренние авиарейсы.

