В столице курсируют 350 трамваев "Витязь-Москва"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве курсируют 350 трамваев нового поколения "Витязь-Москва". Инновационные транспорт регулярно модернизируют в целях удобства пассажиров, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что за последние три года такие трамваи регулярно обновлялись. К сегодняшнему дню в салоне увеличилось количество мест для сидения – с 60 до 64. Кроме того, там появилась вторая площадка для крепления детских колясок и велосипедов.
"Водители получили более удобные кабину и пульт управления", – отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Помимо этого, составы оснащены системой кимат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и бесплатным Wi-Fi. В салоне также есть USB-разъемы для зарядки гаджетов.
Известно, что за все время работы на столичных маршрутах трамваи нового поколения перевезли порядка 200 миллионов пассажиров.
Ранее стало известно, что низкопольные трамваи "Витязь-Москва" выйдут на пять маршрутов после реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади. Сообщалось, что трамваи будут следовать рейсами А, №39, №47, №49 и №1.
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