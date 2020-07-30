Фото: Москва 24
Здание бывшего роддома на западе Москвы планируют реконструировать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 30 июля 2020 года одобрила подготовку концессионного соглашения по созданию и дальнейшей эксплуатации дома-интерната по адресу улица Багрицкого, дом 55 (ЗАО)", – говорится в сообщении.
В четырехэтажном здании планируют оборудовать не менее 100 койко-мест, при этом на одно место должно быть предоставлено как минимум 35 квадратных метров площади. Для жителей центра должны быть оборудованы помещения для эрготерапии и зал кинезотерапии (ЛФК).
В пресс-службе отметили, что реализация проекта предполагает частное финансирование, без выделения бюджетных средств, а инвестор будет определен в рамках открытого конкурса.
Ранее сообщалось, что центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы. Новый Центр специализированной хирургической помощи находится в бывшем терапевтическом корпусе в семиэтажном здании площадью 15,3 тысячи квадратных метров. В здании проводится комплексная реконструкция. Отмечается, что мощность этого центра составит 220 коек.
Основной специализацией будет хирургия и травматология верхних конечностей. Ко всему прочему, важным направлением деятельности центра станет гнойная хирургия. Здесь помогут москвичам при обычных нагноениях, а также жизнеугрожающих и редких гнойно-воспалительных заболеваниях руки и кисти.
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