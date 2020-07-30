11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
К московской программе тестирования инноваций присоединились новые площадки, в числе которых транспортные компании, музеи и центр лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
"С того момента, как проект был запущен в тестовом режиме, в перечень вошли 65 предприятий столицы. Уже завершено 29 пилотных тестирований, а в процессе реализации – еще 10 испытаний", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Одним из новых участников стал оператор оператор каршеринга – компания "Делимобиль". На базе автопарка предприятие готово испытывать инновационные проекты для управления автомобилем и технологии для его перевода на газовое топливо вместо бензина.
Также присоединилось государственное природоохранное бюджетное учреждение "Мосэкомониторинг", которое занимается наблюдением за состоянием окружающей среды и информирует население об экологической обстановке в столице.
Фармацевтическая компания "Ланцет" стала еще одним участником программы. Для предприятия приоритетными являются информационная безопасность, автоматизация логистики, корпоративное образование.
Музей моды и Музей современной истории России готовы запустить пилотные тестирования с разработчиками и производителями мультимедийных и диджитал-решений, которые могут быть использованы для создания экспозиций и видеопроекций на поверхностях.
Городская программа тестирования инноваций позволяет разработчикам испытать свои проекты в реальных условиях городской среды. До конца года запланированы испытания порядка 100 решений в сфере медицины, образования, экологии, транспорта, торговли и других областях.
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