Первая ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, по Красной площади маршем проследовали 37 пеших парадных расчетов и военная техника.

По улице прошли офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники училищ, кадетских корпусов и представители движения "Юнармия".

Кроме того, участвовали подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ. Всего более 12 тысяч человек.

В механизированной колонне насчитывается свыше 190 единиц техники. Первыми на Красную площадь выехали танки Т-34. Следом двигались бронеавтомобили "Тайфун"

В репетиции было задействовано большое количество танков Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", а также боевые машины БМП-3 и БМП-2 и перспективная БМП "Курганец-25".

Кроме того, в тренировке приняли участие артиллерийские и ракетные системы, комплексы ПВО, включая "Искандер-М", "Торнадо-С", "Мста-С", "Коалиция-СВ", "Бук-М3" и "Тор-М2".

Помимо прочего, задействовали "Панцирь-С" и С-400, машины десанта БМД-4М, огнеметные системы ТОС-1А, пусковые установки "Ярс", робототехнический комплекс "Уран-9" и БТР-82А.

Впервые по Красной площади пройдет расчет военной полиции, а в завершение прохождения техники по брусчатке проедут бронемашины Росгвардии.

В мае из-за подготовки к параду Победы движение ограничат в воздушном пространстве над Москвой. В Росавиации подчеркнули, что ограничения минимальны по времени, поэтому значительных изменений времени вылета и прилета пассажирских судов не прогнозируется.