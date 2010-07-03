Маршруты наземного транспорта в районе "ВЭБ Арены" изменятся 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

5 мая в районе стадиона "ВЭБ Арена" изменятся маршруты наземного транспорта. Это связано с проведением футбольного матча, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 14:00 автобусы №175 будут следовать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. В это же время автобусы №818 будут следовать от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

В воскресенье, 5 мая, на "ВЭБ Арене" сыграют столичные ЦСКА и "Динамо".

В центре Москвы 7 и 9 мая маршруты городского наземного транспорта изменятся из-за проведения генеральной репетиции парада на Красной площади и праздничных мероприятий.