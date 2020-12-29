Депутат МГД Герасимов: в Москве стартовал конкурс "Арт-Ель"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице запустили творческий конкурс новогодних елок и украшений из вторичного материала "Арт-Ель – 2020", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

Он отметил, что ритуал встречи Нового года является одной из самых крепких традиций и новогодняя елка с ее украшениями также входит в него. Герасимов подчеркнул, что именно в новогодних декорациях отражается дух времени.

В связи с этим, по словам депутата МГД, в последние годы в них подчеркиваются экологические убеждения и тенденции. Поэтому "Мосприрода" решила запустить творческий конкурс "Арт-Ель – 2020".

"Он предназначен для тех, кто предпочитает не рубить живую елку и не покупать готовую пластиковую, а сделать уникальную композицию из подручных средств. В конкурсе могут участвовать как частные лица, так и команды (не более трех авторов)", – отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что этот конкурс особенно важен для наступающего десятилетия, которое , по словам депутата, будет переломным для человечества. Герасимов отметил, что либо мы научимся азам устойчивого развития и построим безотходное жизненное пространство, либо нас ждут экологические кризисы.

"Поэтому я уверен, что нам всем сейчас критически важно даже в мелочах взвешенно подходить к потреблению, уметь смотреть на повседневную жизнь непредвзято, не через призму обыденности и собственного удовольствия, а оценивая воздействие каждого шага на окружающую среду", – уточнил Герасимов.

Он заявил, что искусство всегда было ключом к человеческим душам. В связи с этим, по словам депутата, ни одна другая цивилизационная система не может приблизиться к решению по развитию экологической грамотности.

"Именно этому – переоценке наших повседневных практик, экологическому мышлению – посвящен и московский конкурс "Арт-Ель", – отметил Герасимов.

Столичный депутат рассказал, что в рамках мероприятия будет организовано семь номинаций в трех категориях. В частности, можно будет поучаствовать в номинации "Самая яркая ель". Для этого необходимо украсить елку из вторсырья и канцелярских материалов. Украшение праздничного дерева во дворе или на даче попадет в номинацию "Моя новогодняя ель", рассказал Герасимов.

По словам депутата, также будет номинация "Самая НЕ ель". В ее рамках необходимо будет украсить дерево во дворе или комнатное растение, которые не являются елью. Три эти номинации войдут в категорию "Эко-Ель", акцент которой сделан на экологическом мышлении участников, сообщил Герасимов.

Другая категория носит название "Арт-Ель". В нее вошла номинация "Самая вкусная ель", в рамках которой необходимо сделать съедобные украшения для елки или всю композицию. Кроме того, имеется номинация "Самая экологичная ель" – участники должны украсить елку с помощью обычных вещей. Номинация "Самая трудоемкая ель" создана для сложных многодетальных праздничных композиций.

"Наконец отдельная категория из одной номинации посвящена новогодним игрушкам – бычкам, символам 2021 года", – рассказал Герасимов.

Он сообщил, что для участия в конкурсе необходимо опубликовать работу на странице в социальных сетях до 10 января. Полные правила мероприятия опубликованы на официальных страницах "Мосприроды", подчеркнул Герасимов.

"Итоги конкурса подведут во второй половине января 2021 года, победители получают дипломы и памятные подарки. Я же уверен, что ни одна работа участников конкурса не будет напрасной: такими инициативами мы шаг за шагом приближаем наше общество к по-настоящему экологичному образу жизни", – заявил депутат МГД.

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