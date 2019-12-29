Движение поездов на Калининской линии метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Калининской линии метро восстановлено. Там человек упал на рельсы, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Из-за инцидента поезда не ходили от станции "Шоссе Энтузиастов" до станции "Марксистская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
О состоянии пассажира не уточняется.
Ранее сообщалось, что движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Нижегородской" может быть открыто в конце марта 2020 года.
Специалисты закончили основные строительные работы, на сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы.