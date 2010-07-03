День хоккея отметят на ВДНХ 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первый день зимы на ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Сегодня ВДНХ – отличное место для активного отдыха всей семьей в любое время года. В зимний сезон будут доступны десятки развлечений. Первого декабря для москвичей и гостей города подготовили специальную программу в честь Всероссийского дня хоккея, который ежегодно отмечают в первый день зимы. Посетителей ждут различные спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные игры и многое другое!" – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для горожан 1 декабря подготовили специальную программу. Желающие смогут принять участие в турнире по настольному хоккею, научиться делать распасовку в хоккее с шайбой, а также разрисовать свои коньки акриловыми красками.

Бесплатные тематические мероприятия пройдут на нескольких площадках выставочного комплекса, в том числе на катке. Правда, тем, кто хочет попасть на лед, нужно будет купить билет. На ледовой площадке праздничная программа продлится с 12:00 до 20:00.

У фонтана "Дружба народов" выступят чирлидеры. Они покажут акробатические трюки на коньках и проведут мастер-классы по этому виду спорта для посетителей всех возрастов.

На детской площадке катка, расположенной напротив павильона № 66 "Советская культура", откроется школа хоккея. Профессиональные инструкторы познакомят ребят от 6 до 14 лет с основами этого вида спорта. Шайбы, клюшки и защитную экипировку выдадут на месте.

Дети, которые не хотят выходить на лед, смогут научиться хоккею с мячом. Мастер-классы пройдут на открытой площадке с асфальтовым покрытием за павильоном № 58 "Земледелие".

В Доме культуры (строение № 84) пройдут турниры по настольному хоккею. Игра рассчитана на двух человек. На площадке выставят 10 игровых полей. Каждый матч будет длиться по три минуты, а один турнир – час. Победителей наградят.

В шахматном клубе за административным строением № 206 каждый час будут проходить мастер-классы по росписи коньков. Прийти могут и взрослые, и дети, нужно лишь заранее зарегистрироваться. Кисти, краски и трафареты выдадут на месте.

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря. Главная цель праздника – привлечь внимание людей к этому виду спорта. Он был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Весь зимний сезон, с 22 ноября по 1 марта, москвичей ждут десятки развлечений на ВДНХ. Уже сейчас можно найти себе занятие по душе. Например, можно покататься на коньках – в прошедшую пятницу на ВДНХ открылся самый большой каток столицы.

Ледовая площадка разделена на три зоны. Основная, площадью около 16 тысяч квадратных метров, доступна для посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Для детей оборудована отдельная площадка, которая находится напротив павильона № 66 "Советская культура". Третья зона получила название "Аллея влюбленных", расположилась она вокруг фонтана "Дружба народов".

Весь сезон будут работать четыре пункта проката и экспресс-павильон (открывается в выходные и праздничные дни) с раздевалками для тех, кто принесет коньки с собой. В будни каток будет открыт с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00, а в понедельник – технический день.

Еще один каток с искусственным льдом площадью 1,8 тысячи квадратных метров открылся в парке "Останкино". Он бесплатный, но необходимо приходить со своими коньками, так как пунктов проката там нет. Работает площадка ежедневно с 10:00 до 22:00.

