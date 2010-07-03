День хоккея отметят на ВДНХ 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В первый день зимы на ВДНХ отметят Всероссийский день хоккея, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Сегодня ВДНХ – отличное место для активного отдыха всей семьей в любое время года. В зимний сезон будут доступны десятки развлечений. Первого декабря для москвичей и гостей города подготовили специальную программу в честь Всероссийского дня хоккея, который ежегодно отмечают в первый день зимы. Посетителей ждут различные спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные игры и многое другое!" – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Для горожан 1 декабря подготовили специальную программу. Желающие смогут принять участие в турнире по настольному хоккею, научиться делать распасовку в хоккее с шайбой, а также разрисовать свои коньки акриловыми красками.
Бесплатные тематические мероприятия пройдут на нескольких площадках выставочного комплекса, в том числе на катке. Правда, тем, кто хочет попасть на лед, нужно будет купить билет. На ледовой площадке праздничная программа продлится с 12:00 до 20:00.
У фонтана "Дружба народов" выступят чирлидеры. Они покажут акробатические трюки на коньках и проведут мастер-классы по этому виду спорта для посетителей всех возрастов.
На детской площадке катка, расположенной напротив павильона № 66 "Советская культура", откроется школа хоккея. Профессиональные инструкторы познакомят ребят от 6 до 14 лет с основами этого вида спорта. Шайбы, клюшки и защитную экипировку выдадут на месте.
Дети, которые не хотят выходить на лед, смогут научиться хоккею с мячом. Мастер-классы пройдут на открытой площадке с асфальтовым покрытием за павильоном № 58 "Земледелие".
В Доме культуры (строение № 84) пройдут турниры по настольному хоккею. Игра рассчитана на двух человек. На площадке выставят 10 игровых полей. Каждый матч будет длиться по три минуты, а один турнир – час. Победителей наградят.
В шахматном клубе за административным строением № 206 каждый час будут проходить мастер-классы по росписи коньков. Прийти могут и взрослые, и дети, нужно лишь заранее зарегистрироваться. Кисти, краски и трафареты выдадут на месте.
Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря. Главная цель праздника – привлечь внимание людей к этому виду спорта. Он был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
Весь зимний сезон, с 22 ноября по 1 марта, москвичей ждут десятки развлечений на ВДНХ. Уже сейчас можно найти себе занятие по душе. Например, можно покататься на коньках – в прошедшую пятницу на ВДНХ открылся самый большой каток столицы.
Ледовая площадка разделена на три зоны. Основная, площадью около 16 тысяч квадратных метров, доступна для посетителей всех возрастов и уровней подготовки. Для детей оборудована отдельная площадка, которая находится напротив павильона № 66 "Советская культура". Третья зона получила название "Аллея влюбленных", расположилась она вокруг фонтана "Дружба народов".
Весь сезон будут работать четыре пункта проката и экспресс-павильон (открывается в выходные и праздничные дни) с раздевалками для тех, кто принесет коньки с собой. В будни каток будет открыт с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00, а в понедельник – технический день.
Еще один каток с искусственным льдом площадью 1,8 тысячи квадратных метров открылся в парке "Останкино". Он бесплатный, но необходимо приходить со своими коньками, так как пунктов проката там нет. Работает площадка ежедневно с 10:00 до 22:00.
В Москве стартовал сезон катков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: