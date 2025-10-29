Форма поиска по сайту

Режим работы Московской канатной дороги изменится в ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режим работы Московской канатной дороги изменится 3–5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила пресс-служба спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

3 и 4 ноября канатная дорога будет работать с 11:00 до 22:00, 5 ноября – с 16:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что парковка в столице будет бесплатной 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Решение касается всех улиц Москвы, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа.

