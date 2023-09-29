Москва реализовала более 5 тыс объектов недвижимости при помощи вторичных способов продажи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город реализовал более 5 тысяч объектов недвижимости при помощи вторичных способов продажи, а именно посредством публичного предложения и без объявления цены, с 2017 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Если аукцион по продаже столичного имущества признается несостоявшимся, объект может быть выставлен повторно уже посредством публичного предложения, объяснил на Московском финансовом форуме министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, подобный способ предполагает постепенное снижение стоимости, которая может опуститься до 50% от начальной. Если недвижимость не нашла покупателя и в подобном случае, то ее выставляют на продажу без объявления цены, покупатели предлагают ее сами.

В случае, когда от нескольких претендентов поступают одинаковые предложения, победителем признается подавший заявку раньше других, уточнил Гаман. Продажу объектов посредством публичного предложения как инструмент реализации городского имущества стали использовать в 2017 году, продажу без объявления цены – в 2018 году.

Уточняется, что всего с 2017 года столица продала 7,2 тысячи объектов недвижимости. Почти 2,7 тысячи помещений и зданий общей площадью 327,3 тысячи квадратных метров – посредством публичного предложения, еще почти 2,4 тысячи общей площадью 129 тысяч "квадратов" – через продажу без объявления цены.

На сайте подчеркнули, что за пять с половиной лет при помощи вторичных способов продажи реализовали более чем две трети объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что в первой половине текущего года 164 объекта нежилого фонда были куплены юридическими и физическими лицами у столицы в Центральном административном округе (ЦАО). Общая площадь помещений составила 21 тысячу квадратных метров.

Кроме того, с января по июль текущего года более 700 тысяч электронных обращений было отправлено жителями и предпринимателями столицы за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн.

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