Дом связи на Новом Арбате украсят белым "экзоскелетом"

Фото: Москомархитектура
Москомархитектура согласовала проект реконструкции здания Дома связи на Новом Арбате. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, металлические конструкции на фасаде постройки оформят в монохромном цвете.
"В прошлом году Архсовет Москвы одобрил реконструкцию Дома связи под гостиницу. Тогда было решено "одеть" здание в медный "экзоскелет". После ряда обсуждений с авторами проекта пришли к выводу, что гармоничнее будет смотреться более нейтральный оттенок", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В конечном итоге остекленные фасады Дома связи покроют каркасом из алюминиевых конструкций в белом цвете. Они образуют диагональный геометрический рисунок, похожий на экзоскелет.
После реконструкции в Доме связи появится гостиница. Номера будут расположены с третьего по девятый этаж – всего их будет 250. Верхушку здания займет ресторан, на первом этаже разместят коммерческие объекты и общественные пространства, на втором – конференц-залы.
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