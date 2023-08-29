Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электроснабжение зданий восстановили в центре Москвы. Представители "Россети Московский регион" объяснили, с чем было связано отключение.

Специалисты уточнили, что произошло автоматическое отключение кабельной линии напряжением 10 киловольт, в результате чего улица Остоженка, Пречистенская набережная, Пожарский, Бутиковский и Молочный переулки на небольшой промежуток времени остались без света.

"Благодаря оперативным действиям персонала компании "Россети Московский регион" подача электроэнергии была возобновлена по резервной схеме в течение 30 минут", – рассказали в обслуживающей компании.

До этого в Сети распространилась информация о том, что сразу в нескольких зданиях в районе Пречистенской набережной отключилось электричество.

Ранее в Курской области успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа. До этого из-за вражеских действий без света остались более 5,5 тысячи человек в двух районах области.



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