Новые станции метро оснащаются российскими системами пожарной сигнализации

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На новых станция московского метро устанавливают противопожарное оборудование отечественного производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В связи с ограничением поставок в Россию высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений. Ее результатом стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на российские системы", – отметил он.

Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что устанавливаемые в метро противопожарные системы выпускает одно из подмосковных предприятий. Пред установкой оборудования специалисты провели исследование на предмет его соответствия специфике работы под землей.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что одним из ключевых элементов пожарной сигнализации является аспирационная система, которая извещает о возгорании. По его словам, российский аналог чувствительнее использовавшегося ранее немецкого, что позволяет раньше узнавать о ЧП.

Ранее стало известно, что в 2027 году российский холдинг "Синара – транспортные машины" планирует выпустить прототип высокоскоростного электропоезда. Перед этим, в 2024 году, компания приступит к строительству в Москве завода по производству таких составов.

