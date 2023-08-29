Москвичам рассказали, как провести День знаний в культурных учреждениях города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 1 сентября музеи, библиотеки, школы искусств, кинотеатры сети "Москино" и другие культурные учреждения Москвы подготовили программу для празднования Дня знаний школьниками и их родителями. Жители города смогут отправиться на выставки, экскурсии, посмотреть советские фильмы. Всего в городе пройдет более 100 мероприятий.

Ко Дню знаний государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева организует для москвичей и гостей столицы демонстрацию различных объектов под микроскопом. С 12:00 до 14:00 научный сотрудник в рамках программы "Путешествие в микромир" поможет ученикам принять участие в проведении исследовательской работы и ответит на многие вопросы.

С 13:00 до 15:00 в этом же музее состоится ознакомительное мероприятие "Школа древнего человека". Дети смогут узнать о древних людях, их жизни, орудиях труда и о многом другом. Для посещения мероприятия необходимо купить билет в музей.

В Биологическом музее в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ пройдут занятия по экологии. Также школьников приглашают посетить мастер-класс "Закладка для книги", где они смогут своими руками создать поделку из природных материалов, в этом детям помогут представители дирекции природно-исторического парка "Москворецкий". Для участия в мероприятии необходимо приобрести билет в музей.

В этот же день там пройдет выставка "12 признаков живого", на которой москвичи узнают о многообразии природы и изучат музейную коллекцию. Экскурсии пройдут в 13:00 и 15:00. Для посещения необходимо купить билет и зарегистрироваться по ссылке.

Музей космонавтики подготовил выставку "Разговоры о важном. Космос знаний", героями которой станут космонавты Александр Серебров, Александр Лавейкин, Сергей Авдеев, Андрей Борисенко, Сергей Рязанский, Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Елена Серова. Школьникам расскажут факты из их биографий и позволят решить космические задачи.

В Культурном центре ЗИЛ столичные семьи могут посмотреть фильм "Первоклассница" про Марусю Орлову на большом экране. Демонстрация начнется в 16:00, необходима предварительная регистрация.

В этом же месте в 18:00 пройдет концерт, в рамках которого на сцене малого зала выступят студенты Института театрального искусства имени П. М. Ершова. Они споют песни, покажут отрывки из спектаклей и продекламируют стихи. Зрителям стоит предварительно зарегистрироваться по ссылке.

В сети кинотеатров "Москино" – "Молодежный" и "Сатурн" – состоятся показы кинолент в честь Дня знаний и 100-летия со дня рождения Александра Островского. В 16:00 в "Сатурне" покажут сказку "После дождичка в четверг", "Молодежном" начнется показ фильма "Жестокий романс" по мотивам пьесы "Бесприданница". Для участия в мероприятии нужно оставить заявку на сайте "Москино".

В 16:00 в столичной библиотеке № 21 для школьников организуют показ спектакля по мотивам русской народной сказки "Мужик и медведь", которая расскажет детям, как важно быть добрым и трудолюбивым. В конце дети смогут сыграть в музыкальные игры с героями спектакля.

В детской школе искусств № 17 на улице Бусиновской Горке, дом 5, была организована выставка из 40 экспонатов из собраний музея-заповедника "Абрамцево", на которой горожане смогут посмотреть на картины отечественных художников середины ХХ – начала ХXІ века, а также скульптуры и керамические изделия. Посетить выставку можно после предварительной регистрации.

В столичных школах искусств имени Я. В. Флиера, Ф. Шуберта, А. А. Алябьева, детской музыкальной школе имени Ф. И. Шаляпина в честь Дня знаний состоятся концерты с участием преподавателей и воспитанников. Также различные мероприятия будут проходить и в других школах.

Ранее сообщалось, что в Москве состоится более 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний, их проведет ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября 2023 года. Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы и квесты.

Также все желающие смогут посетить тематические экокружки, которые будут работать в новом учебном году, а именно Зеленую библиотеку, Пчелиную мастерскую и Эко-почемучек.



"Жизнь в большом городе": День знаний