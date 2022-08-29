Врач рассказала о последствиях запаха гари для организма

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Угарный газ и озон, которые содержатся в гари, могут вызывать кислородное голодание и проблемы с легкими, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Сеченовского университета Наталья Семененко.
"Гарь содержит угарный газ, озон, мелкие пылевые частицы и дым. Смог городов (не учитывая гарь) содержит мелкодисперсные частицы, двуокись азота, двуокись серы и озон. Если говорить об угарном газе, то он может блокировать перенос кислорода эритроцитами, что может вызывать кислородное голодание", – сказала Семененко.
По ее словам, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
"Озон, который тоже присутствует в гари и смоге, может вызывать проблемы с легкими, стать причиной кашля, раздражения и боли в горле, вызвать слезотечение и сухость глаз", – пояснила врач.
Семененко отметила, что также у людей могут возникать аллергические реакции на компоненты гари и смога.
При этом она подчеркнула, что говорить о канцерогенном влиянии можно в том случае, если человек дышит воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, длительное время.
"Многие говорят о возможном канцерогенном влиянии смога на организм в первую очередь о развитии рака легких. Но здесь надо помнить о том, что это должно быть длительное воздействие высоких концентраций, превышающих предельно допустимые концентрации", – подчеркнула эксперт.
Ранее сообщалось, что смог и запах гари вернулись в ряд районов Москвы. Запах гари ощущался в Северо-Западном, Северо-Восточном, Северном, Восточном административных округах. При этом едва ощутимый запах фиксировали в некоторых центральных районах города, а в Пресненском районе гарь ощущается сильнее.
До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о расширении географии дымов от лесных пожаров в столичном регионе. По его словам, кроме базовой станции ВДНХ, дым отмечали метеостанции центра Москвы, Наро-Фоминска, Серпухова, Дмитрова, Коломны, Домодедова. Видимость составляла 4–5 километров.
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