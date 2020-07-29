В женское СИЗО-6 возвращаются эвакуированные из-за задымления заключенные

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В столичный следственный изолятор № 6 на Шоссейной улице, где произошел два дня назад пожар, возвращаются заключенные. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН России по Москве.

Отмечается, что накануне специалисты провели тщательное обследование всех камер и других помещений в изоляторе, после чего было принято решение о возвращении всех ранее эвакуированных из-за задымления заключенных.

Пожар в четырехэтажном здании произошел 27 июля. Из здания в целях безопасности были эвакуированы около 600 человек. Возгорание произошло в подвальном складе, где хранятся постельные принадлежности.

В связи с инцидентом столичная прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в случае наличия на это оснований.

