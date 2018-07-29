Более 7 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по центру столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ночной забег в столице собрал свыше семи тысяч участников, установив новый рекорд. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Желающих присоединиться к забегу оказалось на две тысячи человек больше, чем в прошлом году, хотя погода серьезно усложнила путь марафонцам.
В ночь с 28 на 29 июля на маршрут вышли 7,5 тысячи бегунов. Они преодолели маршрут длиной десять километров, порой − под проливным дождем и под вспышки молний.
Уточняется, что забег проходил по центру столицы − "Лужников" по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. В пути участники увидели Андреевский и Крымский мосты, храм Христа Спасителя, отметили организаторы акции.
В этом году победа досталась Дмитрию Сафронову. Он сумел пробежать десять километров за 30 минут 28 секунд. Первой среди девушек оказалась Светлана Симакова. Ее результат − 34 минуты 21 секунда.
Ночной забег по центру столицы проводят с 2013 года. Попробовать свои силы в этом необычном состязании могут как новички, так и опытные спортсмены.
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