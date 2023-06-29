Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение перекроют на ряде участков МКАД ночью 30 июня, сообщает в телеграм-канале Дептранс Москвы.

"30 июня в ночное время, с 01:00 до 05:00, будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", – пояснили в ведомстве.

В столичном Дептрансе уточнили, на каких участках будет перекрыто движение:

от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД;

на съезде со Сколковского шоссе (в область) на внутреннюю сторону МКАД;

на съезде со Сколковского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД.

Дептранс Москвы попросил автомобилистов быть внимательными, а также заранее строить маршруты, учитывая временные ограничения.

Ранее в департаменте транспорта напомнили москвичам, что движение на разных участках в районе Госпитальной и Рубцовской набережных перекроют до 27 августа в связи с проведения строительных работ.

Перекрытия будут действовать на боковом проезде Рубцовской набережной в районе дома 2/18 до Рубцовской набережной; на Госпитальной набережной, от Госпитальной улицы до улицы Новая Дорога; на Рубцовской набережной, съезд с Рубцова переулка на Госпитальный переулок, участок от Рубцова переулка до Лефортовской набережной. Кроме того, ограничения введут на две из трех полос Госпитальной набережной в районе владения 2, сооружения 1.

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