Здание ГСУ СК РФ по Москве капитально отремонтируют

16:32
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Капитальный ремонт проведут в административном здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгосэкспертизу.
Объект находится по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 32. Там ожидается как внутренний, так и внешний комплексный ремонт. Проект предполагает утепление и облицовку фасада, замену верхнего слоя конструкции покрытия кровли. Отремонтируют вестибюли, холлы, коридоры, канцелярии, камеры хранения вещественных доказательств и других помещений на первом этаже.
На втором обновят отделку в кабинетах следователей, руководителя, заместителей руководителя и приемной. Восстановят вестибюли, холлы, комнаты приема посетителей, канцелярии, административных и бытовых помещений.
Частичное обновление ждет системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления. Нынешняя планировка помещений сохранится.
На ВДНХ возобновилась реставрация в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь". Специалисты восстановят исторический облик павильона, воссоздадут утраченные элементы и приведут в порядок сохранившиеся по архивным данным и фотографиям. После окончания работ там откроется музей Олимпийского комитета России.
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