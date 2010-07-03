Новые скверы появятся на северо-западе столицы

Новые скверы появятся в районе Щукино на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва". Зоны отдыха организуют на улицах Берзарина и Расплетина.
Проект планировки территории на пересечении улицы Берзарина с улицами Максимова и Расплетина разработали за счет инвесторов. Планируется озеленить территорию на площади 1,56 гектара.
При реализации проектов на улице Берзарина проведут комплексное благоустройство дворов, зон отдыха и площадок детских дошкольных учреждений. Завершить работы планируется в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Соколиная гора до конца лета планируют благоустроить более 20 дворов. На данный момент идут работы по благоустройству территории на Измайловском шоссе во дворах домов № 13, 17, 19, 25, 27, 29.
Во дворах заменят резиновое покрытие, обустроят детские площадки и приведут в порядок детские горки, качели и карусели.
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