Спортивную школу "Снежные барсы" в Косино-Ухтомском отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Cпортивную школу "Снежные барсы", которая расположена на улице Николая Старостина в Косино-Ухтомском, капитально отремонтируют, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, здание возвели в конце 1990-х годов, там располагается крытый каток с искусственным льдом.
"В основной период будет проведен ремонт подпольных каналов, демонтаж конструкций неэксплуатируемого приставного лифта, ведущего на обходную галерею, а также самого лифта с последующим восстановлением полов", – заявил Леонов.
По его словам, также отремонтируют кровлю здания, заменят технологическую плиту ледовой площадки и установят новые окна.
В спортивной школе установят новые распашные металлические ворота в гараже, покрасят кирпичные стены, уложат напольное покрытие. Также специалисты займутся устройством защитного короба катка.
Ранее сообщалось, что спортивную школу № 76 в Восточном Дегунине полностью отремонтируют. В ходе ремонта в школе установят новые водосточные трубы и заменят систему электрообогрева. Специалисты отремонтируют фасад здания и установят на нем вентилируемую систему с утеплением.
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