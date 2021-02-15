Спорткомплекс с бассейном появится у волейбольной школы "Ника"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин/Денис Гришкин

Спортивный комплекс с бассейном построят для волейбольной школы "Ника" в Текстильщиках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что спортивный комплекс площадью 7,5 тысячи квадратных метров возведут по адресу Волжский бульвар, владение 8.

В нем разместятся игровой зал с трансформирующимися перегородками для игры в волейбол и трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн. В здании также оборудуют три тренировочные площадки, которые можно будет объединять в одну при проведении соревнований.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что сейчас на территории будущего комплекса началось армирование вертикальных конструкций. В ближайшее время специалисты подготовят основание под колонны спортивного зала.

"Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа "Спорт Москвы" предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан", – заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что свыше 10 новых спортивных комплексов появятся в семи округах столицы в текущем году. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пять спортивных объектов построят в ЮАО, три – в ЮЗАО, два – в Троицком, а также по одному – в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.