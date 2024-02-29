Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону минусовых значений ожидается в Москве с 29 февраля до 1 марта, что может поспособствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, а также проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Пешеходов попросили быть аккуратными и внимательными на улице. Автомобилистов же призвали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в начале марта окажется выше нормы. Столбики термометров покажут от минус 1 до 1 градуса ночью, днем – от 2 до 5 градусов тепла.

Метеорологи отметили, что март в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.

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