29 февраля, 15:03Город
Москвичей предупредили о гололедице
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону минусовых значений ожидается в Москве с 29 февраля до 1 марта, что может поспособствовать образованию гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве отметили, что городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, а также проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
Пешеходов попросили быть аккуратными и внимательными на улице. Автомобилистов же призвали строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в начале марта окажется выше нормы. Столбики термометров покажут от минус 1 до 1 градуса ночью, днем – от 2 до 5 градусов тепла.
Метеорологи отметили, что март в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.
Весенняя погода установится в Москве не раньше апреля
Читайте также
- Синоптик заявил, что 29 февраля не побьет температурный максимум зимы в Москве
- Москвичам пообещали до 5 градусов тепла в первые выходные весны