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Москва 24

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Общество

05:48

Дополнительные электрички запустят из Серпухова в Москву

город общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дополнительные пригородные поезда запустят из Серпухова в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Они начнут курсировать на участках Серпухов – Царицыно и Львовская – Царицыно с 3 февраля по рабочим дням на Курском направлении МЖД.

Уточняется, что со станции Серпухов поезда будут отправляться в 6:37 и в 16:01, а в обратную сторону – в 17:33. Со станции Львовская – в 10:29, в обратную сторону – в 9:29.

В пресс-службе также отметили, что поезд № 6142 Серпухов – Царицыно не будет курсировать с понедельника по четверг.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в электричках в пределах одной зоны на территории Подмосковья с 1 февраля возрастет до 24 рублей.

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