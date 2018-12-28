На трех участках Ленинградского шоссе ограничат движение

Движение на трех участках Ленинградского шоссе будет ограничено в разные периоды с января по апрель 2019 года. Ограничения связаны с работами по реконструкции инженерных сетей, сообщает Агентство "Москва".
В период с 3 января по 15 апреля ограничат движение по боковому проезду Ленинградского шоссе в районе дома №84, строение 1 с поэтапным занятием одной полосы.
С 10 по 30 января частично будет ограничено движение по одной полосе по направлению в центр в районе дома №84, строение 1. С 1 по 15 апреля ограничат движение по двум полосам в направлении области рядом с домом №80, строение 1.
Из-за новогодних мероприятий до 3 января ограничили движение транспорта на центральных улицах города. Водителей попросили быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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