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08:54

Гулянья в центре Москвы покажет "Окно в город"

город праздники Новый год

08:54

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Онлайн-трансляции праздничных гуляний на центральных улицах Москвы в дни новогодних каникул покажет портал "Окно в город". Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Камеры городской системы видеонаблюдения снимут события на Красной площади, Лубянке, Кузнецком Мосту, а также Манежной и Театральной площадях. По словам начальника отдела видеонаблюдения столичного департамента информационных технологий Дмитрия Головина, зрители увидят нарядные елки, представления и спортивные состязания. Кроме того, они смогут выбрать место для прогулок.

Портал покажет и некоторые площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", гостей которого ожидают ледовые балеты, спектакли, концерты, мастер-классы, спортивные игры и экскурсии.

Отмечается, что трансляции будут показывать с 3 января по 8 января с 12:00 до 22:00.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит с 14 декабря по 13 января. Всего открыто 78 площадок. На Тверской улице жителям и гостям города в праздники предложат попробовать блюда советской кухни. Узбекский плов, борщ, пельмени, котлеты по-киевски приготовят работники восьми столичных ресторанов.

Как прошли первые дни фестиваля "Путешествие в Рождество"

город праздники Новый год

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