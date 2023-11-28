Заброшенное здание демонтировали в парке "Березовая роща" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Березовая роща" в Хорошевском районе Москвы снесли заброшенное здание по требованию местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в столице.

Там уточнили, что рядом с домом 2 на улице 3-й Песчаной находилась старая постройка площадью 20 квадратных метров, которая не использовалась из-за аварийного состояния. Кроме того, отмечается, что здание могло нанести вред жизни и здоровью граждан, несмотря на то что доступ к нему был ограничен. Неподалеку от заброшенного объекта образовались вдобавок очаги захламления.

"Как установили специалисты инспекции, земельный участок не предоставлялся для размещения объекта, разрешительная документация на него отсутствовала", – сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

В связи с этим было принято решение о демонтаже постройки. После специалисты расчистили территорию парка от строительного и прочего мусора.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году в столичном районе Нагатино-Садовники создали парк в пойме реки Жужи. Он рассказал, что раньше на этом месте был заброшенный овраг. Сейчас же на территории парка посетители могут воспользоваться многофункциональной спортивной зоной и 14 площадками для игр в мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и настольный теннис.

Для юных москвичей на открытом воздухе также организовали пять игровых зон. В границах парка также благоустроено пространство "Вишневый сад" для отдыха на природе, созданы 16 зон для пикника, оборудованы две площадки для выгула и дрессировки собак.



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