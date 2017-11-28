Видеооткрытки со звездами футбола появятся на медиафасадах зданий в столице

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Изображения четырех сборных, выигрывавших чемпионаты мира по футболу, представят в видеооткрытках на медиафасадах на Новом Арбате и Тверской улице. Речь идет о четырех командах: Германии (чемпион 2014 года), Испании (2010), Бразилии (1994, 2002) и Франции (1998).

Ролики будут показывать на домах 8 и 28 по Новому Арбату и здании Центрального телеграфа до 2 декабря. Затем их сменят фотографии команд-соперниц, которые будут определены в ходе финальной жеребьевки по группам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всего в мундиале 2018 года примут участие 32 страны, среди них Россия, все четыре прошлых чемпиона, а также Перу, Англия, Тунис, Египет, Япония, Марокко и другие страны.

Жеребьевки ждут и столичные мастера ледяной скульптуры. Они планируют украсить территорию парка Победы инсталляциями в виде достопримечательностей стран-участниц чемпионата, распределенных по группам, в которых они играют. Открыть выставку ледяных скульптур планируется 29 декабря.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. В столице пройдет 12 матчей, включая открытие и закрытие чемпионата.