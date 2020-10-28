На улице Дмитрия Ульянова временно перекрыли движение

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В Юго-Западном районе Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Дептранс столицы в Telegram.

Меры коснулись участка улицы Дмитрия Ульянова между улицей Гримау и улицей Новочеремушкинской. Также временно изменены маршруты автобусов № С5, 67, 121, 142, 218 и 218к.

В ведомстве призвали быть внимательными, а также обращать внимание на объявления водителей общественного транспорта.

Ранее в данном районе при проведении земляных работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Место опасной находки оцепили, ожидается прибытие кинологов.

