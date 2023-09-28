Ряд улиц в центре Москвы перекроют 29 сентября из-за концерта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют 29 сентября из-за проведения концерта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, с 00:01 до 21:00 по московскому времени нельзя будет проехать по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади. Также движение закроют в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади и на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

В сообщении призвали планировать маршруты заранее или отложить поездки на личном транспорте в места ограничений.

Помимо этого, схема движения временно изменится на более чем 16 улицах столицы. В частности, до 15 декабря для движения не будут доступны по две полосы в каждом направлении на участке улицы Нижние Мневники от байк-центра до Карамышевского моста.

Также ограничения будут действовать до 1 апреля 2024 года на ряде участков 13-го, 14-го и 15-го километров МКАД. Также будет закрыт съезд с внешней стороны МКАД на улице Верхние Поля (в центр).

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