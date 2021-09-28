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07:46

Сезон фонтанов завершится в Москве 1 октября

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские фонтаны будут работать в Москве до 1 октября, затем начнется их подготовка к консервации на зиму. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", – отметил он.

Вице-мэр также рассказал, что фонтаны, которые имеют сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, защитят специальными конструкциями. На протяжении зимы объекты будут готовить к новому сезону.

"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, светодинамический фонтан в парке "Царицыно" – единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом", – уточнил он.

Бирюков также добавил, что сухие фонтаны на площадях и в парках закроют защитными экранами, а плавающие фонтаны на Братеевском пруду и Обводном канале полностью демонтируют.

В настоящее время в столице порядка 600 различных фонтанов, среди которых традиционные, музыкальные, светодинамические, плавающие и сухие.

Ранее сообщалось, что Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта фонтана на Пушкинской площади. Там будут проведены работы по замене гидроизоляции и обновлению бортов. Также планируется привести в порядок помещение насосной, которое находится под фонтаном. Кроме того, установят современные системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию.

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