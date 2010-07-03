Первая гонка на лонгбордах пройдет в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В воскресенье, 29 сентября на лыжероллерной трассе в Зеленограде закроют сезон катания на лонгбордах, передает Инфопортал Зеленограда.

Мероприятие проведет зеленоградская группа любителей лонгбординга, говорится в сообщении организаторов в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что первая в истории города мини-гонка состоится при наличии достаточного количества райдеров. Для участия необходимо иметь шлем и предварительно зарегистрироваться.

После гонки пройдут "фановые заезды" и мастер-класс "Как научиться слайдить". Мероприятие будет проходить на улице Каштановая аллея, 2с8с с 11:20 до 16:00.

Лонгборд – это разновидность роликовых досок с повышенной устойчивостью и улучшенными ходовыми качествами для достижения большей скорости.

Ранее сообщалось, что секции по катанию на скейтбордах и самокатах Freestyle Times в парке "Сокольники" будут работать до 1 октября.