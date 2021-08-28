Петр Толстой проверил качество капремонта филиала поликлиники № 36 в Марьине

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой посетил первый филиал городской поликлиники № 36 в Марьине. Капремонт медучреждения по новому московскому стандарту стартовал в марте 2021 года. Завершить реконструкцию планируют в 2022 году.

"Очень важно, что в здании заменят все коммуникации, проводку, поскольку в поликлинику поступит новое, современное оборудование. Я уже видел, какие проекты делают по московскому стандарту, поэтому ожидаю шикарный результат", – рассказал депутат.

Семиэтажный корпус филиала поликлиники, построенный в 1994 году, находится по адресу Новочеркасский бульвар, д. 48. О необходимости его капитального обновления жители Марьино высказывались неоднократно. Обратились они и в приемную Петра Толстого.

Руководитель филиала поликлиники Тамара Трунова рассказала, что в корпусе проводятся масштабные работы. Меняют внешнюю и внутреннюю отделку помещений, приводят в порядок кровлю, обновляют коммуникации.

В поликлинику поступит современное медицинское оборудование. Расположение кабинетов в здании продумают с учетом потребностей пациентов, исходя из нового московского стандарта.

Представитель компании-подрядчика сообщил, что работы ведутся строго по графику: к концу сентября специалисты планируют завершить прокладку новой системы отопления.

По мнению кандидата от партии РПСС Владимира Бадмаева, новый стандарт московских поликлиник пойдет на пользу москвичам при условии его грамотной реализации.

"Однако программа может создать для жителей, в первую очередь, пенсионеров определенные неудобства", – считает он, пояснив, что во время ремонта поликлиник москвичам приходится ездить в медучреждения в соседних районах.

Кандидат от "Партии Роста" Валерий Катков отметид, что филиал поликлиники № 36 в Марьине давно нуждался в капительном ремонте. По его мнению, к решению этого вопроса правительство Москвы подошло основательно.

Ранее с таким Петр Толстой выступил с предложением благоустроить пруды-регуляторы в столичном районе Марьино. В поддержку инициативы волонтеры собрали более 5 тысяч подписей.