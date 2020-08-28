Москвичей предупредили о заторах в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Затруднения на столичных дорогах ожидаются в пятницу, 28 августа, после 16:00, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Заторы ожидаем на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, Люблинской и Профсоюзной улицах", – говорится в сообщении.
В сторону области рекомендуют выезжать до 16:00 или по окончании часа пик – после 20:00. В воскресенье же прогнозируют приток автомобилей по направлению в город.
В Дептрансе напомнили, что 28–30 августа с 8:00 до 21:00 будет полностью перекрыта улица Большая Бронная – от Тверской до Малой Бронной, там будут менять асфальт.
ГУ МЧС РФ по Москве предупредило о сильном дожде, грозе и ветре в ближайшее время. Непогода сохранится до 21:00. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины под деревьями.
Столичным кафе и ресторанам рекомендуют закрыть летние веранды, сложить зонты и укрепить конструкции. Предупреждение связано с ухудшением погодных условий.
Заторы ожидаются на вылетных магистралях к вечеру пятницы
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