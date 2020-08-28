Православную школу в Таганском районе планируют реконструировать

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Фото: stroi.mos.ru
Здание православной школы в Тессинском переулке в центре столицы планируют реконструировать, также к нему пристроят актовый зал, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, на заседании 27 августа 2020 года одобрила проект режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам по адресу Тессинский переулок, владение 3", – говорится в сообщении.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по данному адресу находится здание, в котором действует частное образовательное учреждение "Православная Свято-Петровская школа".
В пресс-службе отметили, что историко-культурной ценности данный объект не представляет.
Ранее строительство школы на 625 мест началось в Южном Бутове. Объект возводится на улице Старокрымской, владении 13, в составе ЖК "Эталон-Сити".
В школе оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.
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