Православную школу в Таганском районе планируют реконструировать

Фото: stroi.mos.ru

Здание православной школы в Тессинском переулке в центре столицы планируют реконструировать, также к нему пристроят актовый зал, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, на заседании 27 августа 2020 года одобрила проект режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам по адресу Тессинский переулок, владение 3", – говорится в сообщении.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по данному адресу находится здание, в котором действует частное образовательное учреждение "Православная Свято-Петровская школа".

В пресс-службе отметили, что историко-культурной ценности данный объект не представляет.

Ранее строительство школы на 625 мест началось в Южном Бутове. Объект возводится на улице Старокрымской, владении 13, в составе ЖК "Эталон-Сити".

В школе оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.