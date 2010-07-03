ФОК в Южном Бутове введут в эксплуатацию до конца года

09:24
09:24
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В комитете государственного строительного надзора сообщили о планах до конца 2019 года ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Южном Бутове по адресу: Бунинская аллея, владение 5А, корпус 14, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что окончательно вопрос будет решаться после устранения замечаний итоговой проверки.
В подземном этаже запроектированы спортзал с подсобными помещениями, а также зона раздевалок и саун. На первом этаже будет расположен входной вестибюль с рецепцией, охраной и гардеробом, а также бассейн с водными горками, гидромассажем и обходными дорожками. На втором этаже обустроят универсальные спортзалы. Прилегающая территория будет озеленена и благоустроена, при этом само здание сделают доступным для маломобильных посетителей.
Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Дубравной и Пятницкого шоссе открыли новый сквер: там замостили плиткой старые дорожки и народные тропы, а на прилегающей территории уложили новый асфальт. Центром парка стала площадка для отдыха с большой клумбой и электрическими часами в ретростиле. Там же появились фонари, скамейки и урны.
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