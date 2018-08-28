28 августа 2018, 03:57Город
Два человека погибли в ДТП на МКАД в районе Мытищ
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Два человека погибли при столкновении легковых автомобилей Lexus и Hyundai на МКАД в районе Мытищ.
Авария произошла на 89-м километре внешней стороны МКАД, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Ранее ДТП с участием грузовика, в результате которого погиб один человек, произошло на 89-м километре внутренней стороны МКАД.
Также сообщалось, что шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне 66-го километра МКАД. По предварительным данным, пострадал ребенок 2009 года рождения.