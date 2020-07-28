Гаражи вместо велотрека могут появиться в Крылатском

В Крылатском вместо велотрека могут появиться гаражи
На месте велотрассы в Крылатском могут построить гаражный комплекс, передает телеканал Москва 24. Спортивную дорожку там сделали к Олимпийским играм 1980 года.
Сейчас идут судебные разбирательства, касающиеся того, что будут делать с велодорогой. Она уникальна, поскольку подобных трасс немного даже в мире – с точки зрения подъемов, спусков, поворотов. Каждый день здесь тренируются сотни спортсменов.
Велосипедисты вынуждены бороться за место. Они вышли на акцию, проехав по малому кольцу этой дороги в ее защиту.
"Чтобы понять ценность этой трассы, нужно понимать в первую очередь особенность шоссейного велоспорта. Шоссейным он называется именно потому, что мы тренируемся на скоростях, сопоставимых с теми, на которых передвигаются автомобили по городу, то есть диапазон 40–60 километров в час – это абсолютно нормальные скорости для тренировочного режима. Это единственный объект, который нам полноценным образом позволяет тренироваться и развивать тренировочные и гоночные навыки", – объяснил двукратный чемпион России по шоссейному велоспорту в категории "Мастерс" Юрий Левинзон.
"Это единственный объект в Москве, который закрыт от машин, безопасен, с рельефом. Здесь я с 11 лет – как начал заниматься велоспортом, так здесь и катаюсь", – поделился тренер велошколы Алексей Белов.
Трассе 40 лет, и почти 20 из них она находится в частной собственности. В суде также рассматривается вопрос о том, чтобы признать велодорогу самостроем.
"Из-за кадастровых ошибок, из-за межевания велодорога в некоторых частях выпирает на другие земельные участки. При этом велодорога является собственностью, имеет свидетельство о собственности, кадастровый учет. Эту территорию отдали под застройку сначала гаражному комплексу, теперь это называется "деловой центр с ресторанами, кафе, фитнес-клубами, магазинами и офисами", – рассказал замгендиректора АО "СЭК "Лата Трэк".
Он показал границу будущего здания и констатировал, что при такой постройке велодорогу физически переносить некуда.
Сама территория занимает 145 гектаров, к ее содержанию есть вопросы.
"В ходе проведенного обследования земельного участка, арендуемого ЗАО "СЭК "Лата-Трэк", государственная инспекция по недвижимости выявила многочисленные очаги захламления строительным и бытовым мусором, бытовой городок и тенто-каркасные павильоны, а также незаконное асфальтирование. На земельном участке расположены парковые дорожки, которые не отвечают требованиям велодороги из-за утраты части элементов и являются территорией общего пользования, входят в инфраструктуру парка", – говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.
В нем говорится, что правительство Москвы и департамент требуют от Арбитражного суда столицы признать отсутствующим право собственности компании на кольцевую велодорогу. Судебные разбирательства длятся не один год, но ожидается, что последнее заседание состоится в сентябре. На нем должна решиться судьба объекта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: