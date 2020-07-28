Гаражи вместо велотрека могут появиться в Крылатском

В Крылатском вместо велотрека могут появиться гаражи

На месте велотрассы в Крылатском могут построить гаражный комплекс, передает телеканал Москва 24. Спортивную дорожку там сделали к Олимпийским играм 1980 года.

Сейчас идут судебные разбирательства, касающиеся того, что будут делать с велодорогой. Она уникальна, поскольку подобных трасс немного даже в мире – с точки зрения подъемов, спусков, поворотов. Каждый день здесь тренируются сотни спортсменов.

Велосипедисты вынуждены бороться за место. Они вышли на акцию, проехав по малому кольцу этой дороги в ее защиту.

"Чтобы понять ценность этой трассы, нужно понимать в первую очередь особенность шоссейного велоспорта. Шоссейным он называется именно потому, что мы тренируемся на скоростях, сопоставимых с теми, на которых передвигаются автомобили по городу, то есть диапазон 40–60 километров в час – это абсолютно нормальные скорости для тренировочного режима. Это единственный объект, который нам полноценным образом позволяет тренироваться и развивать тренировочные и гоночные навыки", – объяснил двукратный чемпион России по шоссейному велоспорту в категории "Мастерс" Юрий Левинзон.

"Это единственный объект в Москве, который закрыт от машин, безопасен, с рельефом. Здесь я с 11 лет – как начал заниматься велоспортом, так здесь и катаюсь", – поделился тренер велошколы Алексей Белов.

Трассе 40 лет, и почти 20 из них она находится в частной собственности. В суде также рассматривается вопрос о том, чтобы признать велодорогу самостроем.

"Из-за кадастровых ошибок, из-за межевания велодорога в некоторых частях выпирает на другие земельные участки. При этом велодорога является собственностью, имеет свидетельство о собственности, кадастровый учет. Эту территорию отдали под застройку сначала гаражному комплексу, теперь это называется "деловой центр с ресторанами, кафе, фитнес-клубами, магазинами и офисами", – рассказал замгендиректора АО "СЭК "Лата Трэк".

Он показал границу будущего здания и констатировал, что при такой постройке велодорогу физически переносить некуда.

Сама территория занимает 145 гектаров, к ее содержанию есть вопросы.

"В ходе проведенного обследования земельного участка, арендуемого ЗАО "СЭК "Лата-Трэк", государственная инспекция по недвижимости выявила многочисленные очаги захламления строительным и бытовым мусором, бытовой городок и тенто-каркасные павильоны, а также незаконное асфальтирование. На земельном участке расположены парковые дорожки, которые не отвечают требованиям велодороги из-за утраты части элементов и являются территорией общего пользования, входят в инфраструктуру парка", – говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В нем говорится, что правительство Москвы и департамент требуют от Арбитражного суда столицы признать отсутствующим право собственности компании на кольцевую велодорогу. Судебные разбирательства длятся не один год, но ожидается, что последнее заседание состоится в сентябре. На нем должна решиться судьба объекта.