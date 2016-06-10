В Крылатском местные жители попросили построить мост через велотрассу

Жители района Крылатское обратились с просьбой построить мост через велотрассу на Крылатских холмах. По их словам, любители спорта подвергают жизнь пешеходов серьезной опасности, сообщает телеканал "Москва 24".

Велодорога, построена в 1979 году к московской олимпиаде, – их главное препятствие на пути в парк. Сами любители велоспорта обращают внимание на то, что эта трасса является спортивным объектом и вход на нее пешеходам запрещен. Помимо любителей тренируются здесь и профессиональные спортсмены.

Сейчас за велотрассу отвечает частная организация. Ее представители солидарны с велосипедистами. Поэтому трассу огородили забором, оставив один проход. Пересекать трассу в этом месте, по мнению местных жителей, опасно.

Вопрос о строительстве моста держат на особом контроле в районной управе. По мнению исполняющего обязанности главы управы района "Крылатское" Владимира Кононова, на данном участке следует пустить маршрутное такси или обустроить вдоль велосипедной дороги пешеходную зону.

Местные власти планируют организовать круглый стол, на который пригласят как активистов, так и представителей спортивной организации. На круглом столе обсудят все возможные варианты урегулирования данной проблемы.