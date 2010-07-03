В Москве субботние мероприятия посетили более 850 тысяч человек

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве субботние культурные мероприятия посетили более 850 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего москвичей и гостей столицы (570 тысяч человек) посетили фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус: от креветок до экзотических восточных. Цены на авторские бургеры начинались от 300 рублей, почти в любом шале предлагали специальное меню, а также скидку на свою продукцию.

С 12:00 до 18:00 прошел большой концерт. На сцену вышли DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие популярные исполнители.

Семейный фестиваль на ВДНХ посетили 130 тысяч человек. Для гостей были организованы открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы. На Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича "Столичный джаз", а между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером состоялся танцевальный марафон. Также все желающие могли посмотреть фильм Бориса Барнета "Аленка".

Мероприятие "Московский спорт", который прошел в Лужниках, посетили 150 тысяч гостей. Для участников мероприятия были подготовлены около 50 спортивных и развлекательных площадок. Самым знаковым мероприятием стал турнир по мини-футболу, который посетили около шести тысяч человек. После его проведения 50 ребят были приглашены в академию футбольного клуба "Локомотив".

В Лужниках также состоялся чемпионат мира по воркауту, в котором приняли участие около 100 спортсменов из 40 стран мира. Свой турнир провели и любители экстремального катания на самокатах и лонгбордах. А для желающих сразиться в шахматы были установлены 500 шахматных столов под открытым небом. Каждый мог сыграть партию с роботом-гроссмейстером.

А любители компьютерных игр нашли себе развлечение на киберфестивале в технополисе "Москва". В нем приняли участие более семи тысяч человек. Гости сразились в открытых турнирах по компьютерным играм Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat. Также были представлены советские игровые автоматы "Удачный выстрел", "Городки" и "Морской бой" и приставки Sony и Dendy.

28 июля на Центральной аллее ВДНХ все желающие смогут посетить танцевальный марафон. Вместе с вице-чемпионом Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталием Сурмы участники с 15:00 до 16:00 станцуют бачату, с 16:00 до 17:00 – ламбаду, с 17:00 до 18:00 – джайв. А с 19:00 до 21:00 на открытой веранде Дома культуры ВДНХ– вальс.

