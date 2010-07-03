Особняк XIX века на Малой Дмитровке отреставрируют

Главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке ожидает комплексная реставрация. Проект работ в особняке в XIX веке согласовало Мосгорнаследие, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Двухэтажный дом с мезонином, признанный объектом культурного наследия регионального значения, связан с именами Александра Пушкина и Евгения Баратынского. В начале 1830-х годов поэты бывали в гостях у участника войны 1812 года, декабриста Михаила Орлова, который жил в особняке. В середине XIX века здание занимали рисовальная школа и женские гимназии, а в начале следующего столетия особняк стал доходным домом.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, дом бывшей городской усадьбы Шубиных является "характерным образцом стиля эклектика". Здание не раз перестраивалось, но сохранило свою первоначальную композицию и убранство главного фасада, украшенного лепным фризом с изображением лир и ваз, рассказал глава ведомства. "Прямоугольные окна второго этажа украшены горельефами в виде женских головок", − добавил он.

По словам Емельянова, в ходе работ реставраторы укрепят кирпичную кладку, восстановят поврежденный слой штукатурки на фасадах, приведут в порядок лепнину. Кроме того, по архивным документам планируют воссоздать центральный балкон. В завершение фасады покрасят и покроют защитным составом.

В интерьерах особняка отреставрируют лепнину, колонны и роспись на потолках. Специалисты также восстановят в доме щитовой паркет. Они обновят систему водостока и инженерные коммуникации, починят несущие конструкции кровли.

Ранее сообщалось, что в Замоскворечье отремонтируют дом, построенный по индивидуальному проекту в 1872 году. Специалисты утеплят цоколь и чердачные перекрытия, приведут в порядок лестницы и инженерные системы, установят новые двери. В настоящее время здание XIX века занимает столичный главк Следственного комитета РФ.